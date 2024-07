Russia, Mosca ordina arresto in contumacia di Yulia Navalnaya | Lei: "Putin assassino"

"Oh, non c'è una procedura normale? Un agente straniero, poi un caso penale, poi un arresto?!", ha scritto in un post sul social X la vedova dell'oppositore russo Alexei dopo la notizia del mandato di arresto emesso nei suoi confronti da un tribunale di Mosca. "Quando scrivete di questo, per favore non dimenticate di scrivere la cosa principale - ha aggiunto - Vladimir Putin è un assassino e un criminale di guerra. Il suo posto è in prigione, e non da qualche parte all'Aia, in una cella accogliente con una tv, ma in Russia, nella stessa colonia e nella stessa cella di 2 metri per 3 in cui ha ucciso Alexei".