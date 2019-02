Russia, stato d'emergenza in un arcipelago causa "orsi affamati e aggressivi"

Gli orsi polari subiscono le conseguenze dei cambiamenti climatici e sono sempre più costretti a spostarsi per cercare cibo. La Russia li classifica come specie in via di estinzione e cacciarli è vietato. Nelle vicinanze del principale insediamento dell'arcipelago, Belushya Guba, sono stati registrati 52 orsi, mentre fra sei e 10 sarebbero costantemente sul suo territorio. Vigansha Musin, responsabile dell'amministrazione locale, fa sapere che più di cinque orsi si trovano sul terreno della caserma locale dell'esercito, dove sono basate le forze di difesa aerea.



Per ora l'agenzia federale russa incaricata della protezione dell'ambiente ha rifiutato l'autorizzazione per l'abbattimento degli "animali piu' aggressivi", ma ha deciso di inviare una commissione per valutare la situazione. Il mese scorso il ministero della Difesa annunciato che oltre 400 edifici militari di epoca sovietica sono stati demoliti tra il 2015 e il 2018 perché vi si erano installati degli orsi.