Usa, bimbo di 3 anni si perde nel bosco al gelo: riesce a sopravvivere "grazie ad un orso"

E' sopravvissuto a temperature estreme, in mezzo al bosco, da solo. E' successo a Casey Hathaway, un bambino di tre anni che, il 22 gennaio scorso, si era allontanato dalla casa della nonna, in North Carolina (Stati Uniti). Il piccolo è rimasto disperso per due giorni. Quando i soccorritori lo hanno trovato, giaceva in mezzo ad alcune frasche e ha raccontato di essere rimasto tutto quel tempo in compagnia di un orso che lo avrebbe protetto.