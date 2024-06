In Russia almeno 50 persone sono rimaste ferite a causa di uno scontro tra due tram nella città di Kemerovo, nella Siberia sud-occidentale. Lo hanno reso noto le autorità regionali, come riporta la Tass. L'incidente è avvenuto intorno alle 7:30 ora locale (le 2:30 in Italia) e tutti i passeggeri feriti hanno ricevuto assistenza medica. È stata avviata un'indagine penale per prestazione di servizi che non soddisfano gli standard di sicurezza.