Russia, respinto il ricorso di Navalny: confermata la condanna a 19 anni

La Prima Corte d'Appello della Russia ha respinto il ricorso presentato dai legali di Alexey Navalny contro la condanna a 19 anni di carcere in regime speciale per "estremismo".

L'udienza si è svolta a porte chiuse e l'oppositore russo ha partecipato in video collegamento dalla colonia penitenziaria dove in cui è detenuto. In conformità con la decisione del tribunale, il tempo già trascorso da Navalny in custodia verrà conteggiato nel totale della pena.