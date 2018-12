Russia, Putin annuncia: "Testato con successo nuovo missile ipersonico"

In particolare, aveva parlato di motori ipersonici in grado di raggiungere 20 volte la velocità del suono e di battere i sistemi di difesa anti-aerei."Su mie istruzioni, il ministero della Difesa ha preparato ed effettuato il test finale di questo sistema. Questo è appena stato realizzato con un successo completo", ha detto Putin.



Secondo il Cremlino, il presidente russo si è recato mercoledì in un centro militare della capitale per ordinare di persona il lancio di un missile ipersonico. Questo, ribattezzato "Avangard" e partito dal sud della Russia, sempre secondo la presidenza ha raggiunto il suo obiettivo a 4mila chilometri di distanza, nella penisola di Kamcatka, nell'Estremo oriente russo.



Avangard è un missile a planata ipersonica, lanciato con un vettore intercontinentale, è in grado di trasportare una testata atomica e di planare come un aliante a grande altitudine, slittando sugli strati più densi dell'atmosfera a Mach 20 (20 volte la velocità del suono) e colpire obiettivi lontani senza essere intercettata dai sistemi antimissile Nato.