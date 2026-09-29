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Russia, aereo militare precipita durante l'addestramento: 6 morti

Si tratta di un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina

29 Set 2026 - 16:16
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Un aereo militare russo, un bombardiere strategico Tupolev Tu-95, si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di sei membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia stampa Tass. L'aereo volava senza armamenti e si sarebbe schiantato in una zona disabitata. 

Il Tu-95MS è un bombardiere strategico russo capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.

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