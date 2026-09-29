Russia, aereo militare precipita durante l'addestramento: 6 morti

Un aereo militare russo, un bombardiere strategico Tupolev Tu-95, si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di sei membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia stampa Tass. L'aereo volava senza armamenti e si sarebbe schiantato in una zona disabitata.