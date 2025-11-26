Russia, testati i primi piccioni dotati di chip cerebrale per la sorveglianza urbana

L'azienda russa di neurotecnologie Neiry ha condotto test a Mosca su piccioni trasformati in biodroni attraverso interfacce cerebrali impiantate e dispositivi elettronici montati su supporti speciali. Lo riporta un comunicato della stessa società. Secondo quanto dichiarato, il primo stormo di piccioni con chip neurali ha completato voli di prova da e verso un laboratorio. L'azienda intende impiegare questi dispositivi per la sorveglianza di infrastrutture critiche, ispezioni industriali, operazioni ambientali e di ricerca e soccorso.