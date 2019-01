Russia, nonni ubriachi gettano il nipote di 11 mesi nella stufa: "Non sopportavamo il suo pianto"

La madre del piccolo ha affidato ai social il suo dolore. "Riposa in pace, mio ​​amato figlio - scrive su Facebook - Il mio dolore non diminuisce nemmeno per un minuto. Come potrò farcela se tu non sei con me? Non posso abbracciarti, ho solo una tua fotografia dove rivedere il tuo sguardo gentile e tenero. Mi manchi tanto, figlio mio. Vieni a trovarmi solo per un secondo: vieni a trovarmi nei miei sogni. So che ora vedi tutto, sei un angelo che vola in cielo".



Un abitante del villaggio ha raccontato che il nonno ha problemi con l'alcol e che quel giorno era rientrato a casa dopo aver esagerato con la vodka. Una vicina ha invece spiegato ai media che i due nonni avevano spesso curato il bambino mentre la madre era assente. Lo avevano fatto in modo amorevole. "Non riesco a crederci- ha aggiunto la donna - sono ancora sotto shock. Si sono presi cura di Maxim. I miei bambini hanno giocato con lui. Non mi spiego come sia potuto accadere".