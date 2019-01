Ucraina, cacciata dal bus perché senza biglietto: muore congelata

La ragazza è stata trovata morta dal padre due giorni dopo la scomparsa. "Era distesa in mezzo alla neve, gli occhi aperti e impauriti - ha raccontato l’uomo - Non potrò mai farmene una ragione". Secondo le prime ricostruzioni, Iryna, che doveva raggiungere la madre ricoverata in un ospedale di Olevsk, ha deciso di incamminarsi a piedi dopo essere stata cacciata dal bus. La strada però procedeva in mezzo ai boschi ed era buia. La ragazza deve essere caduta in una fossa dove, bloccata per ore, è morta assiderata.



"Nostra madre aveva la polmonite e le sue condizioni stavano peggiorando. Iryna voleva solo prendere il primo autobus per Olevsk. Andava di fretta e ha dimenticato persino la borsa a casa" ha dichiarato Natalia, sorella di Iryna.



Dalla polizia, invece, hanno spiegato che è stato avviato un procedimento penale nei confronti dell’autista e che verranno ascoltati tutti i testimoni per poter ricostruire la vicenda. Zhelinskiy rischia ora fino a cinque anni di carcere.