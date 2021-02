Russia, Navalny: "Liberiamo la nostra patria dai ladri usurpatori"

Ansa

"Possono mantenere il potere, usandolo per un guadagno personale, solo contando sulla nostra paura. Ma noi, avendo superato la paura, possiamo liberare la nostra patria da una manciata di ladri usurpatori. E facciamolo. Siamo obbligati a farlo. Per voi stessi e per le generazioni future. La verità è dalla nostra parte. Siate liberi". Lo ha scritto Aleksey Navalny in un post sul suo blog.