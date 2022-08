Russia, Navalny in cella di isolamento per sette giorni

Per la terza volta in due settimane l'oppositore russo Alexei Navalny è stato rinchiuso in cella di isolamento nella colonia penale di Vladimir, a circa 150 chilometri a est di Mosca.

Il regime di restrizione durerà sette giorni, secondo quanto ha fatto sapere Navalny sui suoi canali social, come riferisce il sito Meduza. Il prigioniero, dicono i responsabili, si è "presentato in modo non corretto" rispondendo all'appello e per questo è stato punito.