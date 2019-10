Russia, Medvedev a Cuba: "Usa destabilizzano Paesi America Latina"

Il primo ministro russo Dmitri Medvedev, in visita a Cuba, ha accusato gli Stati Uniti di "interferenze" nei Paesi dell'America Latina e di "destabilizzare il sistema politico" delle nazioni per ottenere cambi di governo. Lo riporta il sito d'informazione russo Sputnik. Medvedev ha sottolineato che "la Russia, come Cuba, non si piega alle pressioni dall'estero, e dobbiamo rispondere a questa pressione con una più stretta cooperazione".