Russia, Kirill: "Lavati tutti i peccati ai soldati che muoiono in Ucraina"

Il patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, ha annunciato, nel suo sermone, che ai soldati che muoiono in Ucraina saranno lavati tutti i peccati.

"Siamo consapevoli che chi muore adempiendo al proprio dovere militare si sacrifica per gli altri. Questo sacrificio lava via tutti i peccati commessi", ha detto. Nei giorni scorsi Kirill aveva esortato i fedeli ad arruolarsi affermando che "se muori per il tuo Paese, sarai con Dio nel suo regno".