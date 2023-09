Russia, Kim Jong-Un sarebbe già in viaggio per incontrare Putin: sul tavolo la questione delle armi

Un incontro di affari

Il leader nordcoreano è in viaggio avvolto nella massima segretezza. Il suo treno blindato verso la Russia è dotato di avanzati sistemi di comunicazione e di una lussuosa suite personale. Mentre Putin è pronto ad accoglierlo nel suo Paese, le autorità statunitensi sono preoccupate per una possibile l’alleanza militare tra le due parti. Il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha dichiarato che sarebbe un "enorme errore" per la Corea del Nord fornire armi da usare in Ucraina, avvertendo Kim che "avrebbe pagato un caro prezzo". Già l'anno scorso il governo americano aveva accusato Pyongyang di spedire segretamente proiettili Russia, ma ora più che mai sembra che relazioni tra i due leader "stiano fiorendo".