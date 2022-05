Nord Corea, Kim Jong-un: "Solidarietà a Putin e alla Russia"

Nel messaggio Kim ha espresso vicinanza "alla causa del popolo russo per sradicare la minaccia politica e militare e il ricatto delle forze ostili e per salvaguardare la dignità, la pace e la sicurezza del Paese", ha riferito la Kcna.

Kim Jong-un ha anche espresso "la convinzione che le relazioni strategiche e tradizionali di amicizia tra i due Paesi si svilupperanno maggiormente in conformità con le esigenze dei tempi". La Corea del Nord ha di recente rivalorizzato i suoi tradizionali legami con la Russia, a dispetto della condanna di molti Paesi contro Mosca per l'aggressione contro Kiev, al punto che a febbraio un portavoce del ministero degli Esteri di Pyongyang ha motivato la crisi ucraina come il frutto della "politica egemonica" di Stati Uniti e Paesi alleati.

L'invasione russa dell'Ucraina, che ha lasciato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite diviso e praticamente paralizzato, ha anche creato un ambiente favorevole per Kim Jong-un per portare avanti lo sviluppo delle sue armi mentre cerca di consolidare lo status della Nord Corea come potenza nucleare e negoziare da una posizione di forza la rimozione delle sanzioni guidate dagli Usa. Solo nel 2022 la Corea del Nord ha condotto finora 15 round di test missilistici.