La Corea del Nord: se necessario faremo uso preventivo armi nucleari

La Corea del Nord potrebbe fare un uso "preventivo" di armi nucleari per contrastare le forze ostili: a ribadirlo è il leader di Pyongyang, Kim Jong-un.

Per "mantenere l'assoluta superiorità" delle forze armate nordcoreane, ha detto parlando agli ufficiali dell'esercito, il Paese deve essere in grado di "contenere e contrastare preventivamente tutti i pericolosi tentativi e le minacce, se necessario", continuando a sviluppare il suo arsenale per avere una "forza militare travolgente che nessuna potenza al mondo può provocare".