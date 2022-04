Usa, nuove sanzioni a Corea del Nord per il lancio di missili

Gli Usa hanno annunciato nuove sanzioni alla Corea del Nord che vanno a colpire "entità legate al lancio di missili intercontinentali".

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, nel suo terzo round di sanzioni in un mese contro Pyongyang, ha preso di mira il ministero dell'industria missilistica e quattro sue sussidiarie per aver supportato la produzione di "armi di distruzione di massa in violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu".