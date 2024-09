Inviata e operatore Rai dichiarati "ricercati in Russia", Tajani convoca l'ambasciatore di Mosca

"Battistini Stefania, nata il 16 aprile 1977, ricercata in base a un articolo del Codice penale della Federazione Russa", si legge nel database. L'articolo in questione non è specificato, ma la Tass ricorda che per l'ingresso illegale in Russia è prevista una pena fino a 5 anni di reclusione. I servizi d'intelligence interni (Fsb) avevano iniziato un'azione penale contro Battistini e l'operatore della Rai Simone Traini, oltre che nei confronti di alcuni altri inviati stranieri: Simon Connolly di "Deutsche Welle", Nick Walsh della Cnn e le giornaliste ucraine Natalia Nagornaya, Diana Butsko e Olesya Borovik.