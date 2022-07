Russia, incendio in un ostello: almeno otto morti e tre feriti

Almeno otto persone sono morte e altre tre rimaste ferite in un incendio scoppiato in un ostello nel sud di Mosca.

"Le fiamme hanno inghiottito tre stanze e un corridoio, per un totale di 150 metri quadrati" al primo piano di un condominio, spiegano le fonti aggiungendo che l'incendio è stato domato. Altre otto persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, mentre in 200 sono state fatte evacuare dall'edificio. Si indaga per stabilire le cause del rogo.