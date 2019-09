Russia, incendio in un laboratorio di virus letali: lo Stato apre un'indagine

Gli agenti del Comitato investigativo della Federazione Russa hanno avviato un' indagine sull'incendio che ha colpito il centro di virologia e biotecnologia Vektor , nei pressi di Novosibirsk, in Siberia . Nel laboratorio sono custoditi campioni di virus letali come Hiv ed ebola . Quello di Novosibirsk è anche uno dei due centri di ricerca al mondo (l'altro è ad Atlanta, negli Usa) dove viene conservato un campione di vaiolo . Secondo l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, una persona sarebbe rimasta ferita nell'incendio ed è ora ricoverata in terapia intensiva in seguito alle ustioni riportate.

La preoccupazione degli abitanti - I cittadini delle zone limitrofe temono un contagio, anche perché il centro, fondato nel 1974, è stato per lunghi anni una struttura di ricerca sulle armi chimiche e biologiche. Il portavoce del laboratorio Vektor ha però rassicurato la popolazione, spiegando che nell'area interessata dall'incendio non venivano effettuati esperimenti con materiale biologico. Secondo la testata Science Alert, non vi è possibilità che i virus possano diffondersi: la struttura è classificata con un livello di biosicurezza 4, il massimo possibile, e inoltre le colture conservate non sarebbero in grado di resistere alle elevate temperature che si raggiungono in un incendio.