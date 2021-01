Russia, i social rimuovono i post sulle proteste pro-Navalny

Ansa

Sulla base della richiesta dell'ufficio del Procuratore generale e delle notifiche dell'Autorità per le telecomunicazioni russa, tutte le principali piattaforme di social network "stanno rimuovendo" le informazioni "rivolte ai minori" relative alla partecipazione "a raduni di massa non autorizzati". A riferirlo è il servizio stampa dell'Authority moscovita, riferendosi all'invito, rivolto da Aleksey Navalny ai suoi sostenitori, a scendere in piazza.