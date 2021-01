Parlamento europeo: "Rilasciare Navalny, sanzioni più severe"

Instagram

Il Parlamento europeo ha chiesto il rilascio immediato e incondizionato dell'oppositore russo Aleksey Navalny e di tutte le persone fermate in occasione del suo rientro in Russia, inclusi giornalisti, collaboratori o cittadini che lo sostengono. Nella risoluzione adottata con 581 sì, 50 no e 44 contrari, il Parlamento europeo ha invitato i Paesi Ue ad "inasprire sensibilmente le misure restrittive dell'Unione nei confronti della Russia".