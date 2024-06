Il giornalista americano Gershkovich a processo in Russia, gli Usa: "È una farsa"

Evan Gershkovich è il primo giornalista americano arrestato con accuse di "spionaggio" nella Russia post-sovietica. Molti ritengono però che la sua vicenda sia un riflesso delle tensioni geopolitiche tra Mosca e Washington. In questi anni, diversi cittadini americani sono stati arrestati per accuse ritenute di matrice politica o dei pretesti del Cremlino per poter poi usarli come "pedine di scambio". Non è da escludere che anche il giornalista possa un giorno essere rilasciato in uno scambio di detenuti tra Russia e Paesi occidentali. Del resto, Vladimir Putin stesso ha lasciato intendere di essere disposto a liberarlo in cambio di Vadim Krasikov, un presunto ex agente dell'intelligence russa detenuto in Germania con l'accusa di aver ucciso un ex comandante dei separatisti ceceni. E una frase sibillina è stata pronunciata dal numero due della diplomazia russa Sergei Ryabkov, che ha invitato Washington a "considerare seriamente" dei non meglio specificati "segnali" sul caso che, a suo dire, gli Usa avrebbero ricevuto "attraverso canali appropriati".