Russia, esplosione in una sede degli 007: muore kamikaze di 17 anni

Il Comitato Investigativo russo ha aperto un procedimento penale per terrorismo in seguito all'esplosione. "Secondo le prime informazioni, la persona che è entrata nell'edificio ha tirato fuori dalla borsa un oggetto non identificato che gli è esploso in mano, di conseguenza è rimasto ferito mortalmente", ha spiegato il Comitato, aggiungendo che invece i feriti sono "tre impiegati dell'Fsb".