Mondo
Russia e Cina contro le sanzioni Ue all'Iran: "Pericoloso e non costruttivo"

29 Ago 2025 - 11:29
© ansa

© ansa

La Russia ha invitato i Paesi del gruppo E3 (Francia, Germania e Gran Bretagna) a rinunciare a imporre nuove sanzioni all'Iran per il suo programma nucleare. Secondo Mosca, infatti, le sanzioni "potrebbero portare a un'altra tragedia". Anche la Cina è intervenuta in difesa di Teheran: "L'avvio del meccanismo di sanzioni non sarebbe una mossa costruttiva e potrebbe compromettere il processo politico e diplomatico di risoluzione della vicenda", ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun. 

iran
nucleare
sanzioni

