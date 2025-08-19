Logo Tgcom24
Corea del Nord, Kim sollecita rapida espansione dell'arsenale nucleare

19 Ago 2025 - 08:15
© Ansa

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è tornato a sollecitare una più rapida espansione dell'arsenale nucleare nordcoreano. Inoltre ha definito le esercitazioni militari congiunte in atto tra Stati Uniti e Corea del Sud come una "evidente espressione della loro volontà di provocare una guerra". La Corea del Nord si è recentemente dotata di due cacciatorpediniere da 5mila tonnellate classe Choe Hyon, e intende realizzarne un terzo entro ottobre del prossimo anno. Pyongyang sta collaudando al contempo missili da crociera e antiaerei di cui dotare le nuove navi.

