Corea del Nord, Kim sollecita rapida espansione dell'arsenale nucleare

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è tornato a sollecitare una più rapida espansione dell'arsenale nucleare nordcoreano. Inoltre ha definito le esercitazioni militari congiunte in atto tra Stati Uniti e Corea del Sud come una "evidente espressione della loro volontà di provocare una guerra". La Corea del Nord si è recentemente dotata di due cacciatorpediniere da 5mila tonnellate classe Choe Hyon, e intende realizzarne un terzo entro ottobre del prossimo anno. Pyongyang sta collaudando al contempo missili da crociera e antiaerei di cui dotare le nuove navi.