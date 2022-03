Russia, campionessa olimpica del basket Usa arrestata per droga

Le autorità russe hanno arrestato una non meglio identificata cestista americana due volte campionessa olimpica perché trovata in possesso di sostanze stupefacenti, pare olio di cannabis.

L'atleta è stata fermata alla dogana dopo un volo in arrivo da New York in febbraio. Ora rischia potenzialmente da 5 a 10 anni. L'arresto rischia di aumentare la tensione tra Mosca e Washington per la guerra in Ucraina.