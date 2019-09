Russia, benedice i fedeli gettando acqua santa dall'aereo in volo

Il sacerdote con in mano il calice di acqua santa / Video Tvernews

Una vera e propria pioggia purificatrice, come quella raccontata da Manzoni ne I Promessi Sposi: nella cittadina di Tver, in Russia, un gruppo di sacerdoti ortodossi ha voluto "liberare i residenti dai vizi dell'alcol e della fornicazione". In occasione della "giornata della sobrietà russa", che cade l'11 settembre e ricorda la morte di Giovanni Battista, gli ecclesiastici hanno deciso di salire con un biplano a 300 metri di quota e bagnare la città con 70 litri di acqua benedetta "caduta dal cielo". La notizia è stata riportata dal canale Youtube di Tvernews.ru.