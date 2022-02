Russia- Ucraina, il reportage dal fronte

Carri armati di ritorno dalle esercitazioni in Bielorussia, elicotteri da combattimento che sorvolano il confine. È questa la situazione a Bryansk, in Russia, a un centinaio di chilometri da Kiev, in Ucraina, testimoniata da un reportage mandato in onda da "Quarta Repubblica".

La tensione tra le due nazioni ha radici profonde. E, nonostante i negoziati e i continui tentativi diplomatici, lo scontro si fa sempre più esasperato, al punto da sembrare sull'orlo dell'invasione e di un conflitto armato.

Nel servizio si vedono militari russi dall'aria rilassata, che comprano provviste di cibo e scherzano tra di loro. Preoccupati sono, invece, i residenti, sia dalle notizie che girano in rete sia dal rumore assordante degli elicotteri da guerra.