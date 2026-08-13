Forte esplosione nel porto di Rotterdam: un morto e diversi feriti

Una forte esplosione nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di diverse altre. La deflagrazione si è verificata nella tarda mattinata del 13 agosto in una raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gunvor Group, nell'area di Europoort. L'incidente sarebbe avvenuto in un impianto della società energetica durante alcuni lavori di manutenzione sulle condutture. I feriti, di cui non si sa il bilancio preciso, sono stati trasporti in ospedale. Sul luogo dell'esplosione sono arrivati ambulanze e un elisoccorso.