Colombia, esplosione in miniera d'oro illegale: almeno 11 feriti

Almeno 11 persone sono rimaste ferite dopo un'esplosione avvenuta in una miniera d'oro nel municipio di Marmato, nel dipartimento colombiano di Caldas. L'incidente si è verificato nella zona di San Pedro, dove, secondo le prime informazioni, sarebbe esploso un mulino all'interno della bocca di una miniera durante le attività lavorative. Le squadre di soccorso e il personale del servizio di salvataggio minerario sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area e verificare l'eventuale presenza di altre persone coinvolte.