Colombia, esplosione in miniera d'oro illegale: almeno 11 feriti

Almeno 11 persone sono rimaste ferite dopo un'esplosione avvenuta in una miniera d'oro nel municipio di Marmato, nel dipartimento colombiano di Caldas. L'incidente si è verificato nella zona di San Pedro, dove, secondo le prime informazioni, sarebbe esploso un mulino all'interno della bocca di una miniera durante le attività lavorative. Le squadre di soccorso e il personale del servizio di salvataggio minerario sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area e verificare l'eventuale presenza di altre persone coinvolte.
I feriti sono stati trasferiti all'ospedale municipale di Marmato, che ha raggiunto il limite della propria capacità di assistenza. Le autorità non hanno ancora comunicato la gravità delle condizioni dei feriti né l'eventuale presenza di vittime. Secondo l'agenzia nazionale mineraria colombiana (Anm), Marmato è uno dei principali centri storici dell'estrazione aurifera del Paese, con circa 529 miniere e oltre 3.300 posti di lavoro diretti nel settore. Secondo Noticias Caracol, che cita fonti dell'Anm, la miniera coinvolta nell'esplosione operava illegalmente.