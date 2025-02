Romania, video shock di una mamma influencer che tiene il figlio neonato seminudo in una vasca con la neve: "Diventa uno spartano"

La polizia di Bucarest ha avviato un'indagine per maltrattamenti nei confronti di una mamma-influencer rumena di 33 anni, che, su TikTok, ha prima pubblicato e poi rimosso un video in cui immergeva il figlio neonato, seminudo, in una vasca piena di neve fresca. L'accusa è di aver "messo in pericolo lo sviluppo psicofisico del bimbo di un anno".⁠ Le immagini, riprese da una terza persona presente alla scena, mostravano il piccolo in lacrime mentre veniva tenuto con i piedi nudi nella neve, neve che poi veniva strofinata anche sul suo corpicino.