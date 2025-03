Romania, respinta la candidatura di Georgescu alle presidenziali | Scontri a Bucarest

A Bucarest diverse centinaia di sostenitori del politico si sono radunate per protestare davanti alla sede della Commissione elettorale. La polizia ha disperso i manifestanti utilizzando gas lacrimogeni. Una persona è rimasta ferita da un oggetto contundente. "In seguito a una decisione dell'ufficio elettorale, i dimostranti hanno forzato il cordone di gendarmi per cercare di entrare nell'edificio", ha affermato la polizia, specificando in seguito che la situazione era tornata "sotto controllo".