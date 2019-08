Romania, l'ultima telefonata di Alexandra: "Aiutatemi, mi ha violentato" | La trovano morta 19 ore dopo

Aveva chiesto un passaggio in auto a un uomo, che l'aveva segregata e violentata in una casa alle porte di Bucarest . Ma lei, Alexandra Macesanu, 15 anni, romena, era riuscita a telefonare al numero d'emergenza per chiedere aiuto: " Mi hanno violentato, aiutatemi, non so dove sono" . Le avevano risposto: "E come facciamo a trovarti?", ed erano arrivati solo 19 ore dopo, quando la ragazzina era ormai stata uccisa.

L'audio della telefonata - A una decina di giorni dal terribile omicidio, che risale al 24 luglio, è spuntato l'audio di quella telefonata, con la quindicenne che chiede disperatamente aiuto e la centralinista che le risponde quasi seccata. Il dialogo concitato è stato diffuso in rete e il Paese ora è sotto shock. Come è potuto accadere che quella ragazzina sia stata lasciata morire?



"Aiutatemi" - Nell'audio, diffuso via Youtube sul canale Cristian Tudo Popescu tv, si sente Alexandra che dice disperata: "Mi ha portato a Caracal, è uscito ma sta tornando, non riattacchi per favore". Riesce anche a fornire un indirizzo, letto su un biglietto da visita trovato nella stanza dove l'uomo l'ha rinchiusa. Le promettono che qualcuno arriverà in pochi minuti ma poi chiudono bruscamente con un secco "adesso basta, non possiamo stare al telefono, abbiamo altre chiamate".



La Romania sotto shock - E gli agenti arrivano quando della ragazzina restano solo i resti carbonizzati. Il suo aguzzino, Gheorghe Dinca, 65 anni, l'aveva portata a Caracal, a est di Bucarest, violentata e uccisa. Dopo il macabro ritrovamento dei resti della ragazzina l'uomo è stato arrestato con l'accusa di traffico di minori, stupro e omicidio. Ma il caso sta scuotendo l'intero Paese. Dopo il clamore suscitato dal ritardo nell'intervento, il capo della polizia Ioan Buda si è dimesso. Con lui anche il ministro dell'Interno Nicolae Moga, mentre la premier Viorila Dancica ha licenziato il ministro dell'Istruzione Ecaterina Andronescu che in tv aveva detto "Mi hanno insegnato a non salire in macchina di persone che non conosco". Parole commentate così dalla premier: "Un atteggiamento irresponsabile che non riflette la nostra posizione".