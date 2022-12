New York, tenta di rubare regali di Natale a casa di Robert De Niro: arrestata

A più di un mese dall'infortunio avvenuto in Oklahoma Robert De Niro, 77 anni, appare per la prima volta con un tutore metallico alla gamba, accompagnato da una donna che tiene stretti tra le mani il suo cagnolino e il suo bastone. Zoppicante ma apparentemente in via di ripresa l'attore è stato fotografato mentre entrava in un edificio a New York City.

La star ha affermato di essersi strappato un muscolo della gamba a metà maggio dopo aver finito di girare alcune riprese sul set del film 'Killers of the Flowers Moon' noir di Martin Scorsese, e di aver provato "dolori atroci" dopo l'incidente: "Succede, soprattutto quando si invecchia, bisogna essere preparati a cose inaspettate. Ma è gestibile", ha detto.