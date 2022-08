Robert De Niro, doppio ruolo nel nuovo gangster movie di Barry Levinson

E per il nuovo "Wise Guys" si farà in due. Il film in lavorazione diretto da Barry Levinson ("Rain Man", Good morning, Vietnam") è la storia dei boss del crimine italoamericano Vito Genovese e Frank Costello, a capo delle rispettive famiglie nel corso del 20esimo secolo. E la star hollywoodiana interpreterà entrambi i mafiosi.

Il doppio ruolo si va ad aggiungere a quelli interpretati in film di genere nella lunga carriera di De Niro come "Mean Streets", "Il Padrino - Parte II", "C'era una volta in America", "Quei bravi ragazzi", "Casino" e il recente "The Irishman". In precedenza, l'attore premio Oscar e Levinson hanno lavorato insieme in "Sesso & potere", "Sleepers", "Disastro a Hollywood" e nella serie "The Wizard of Lies".

Le premesse per il film sono delle migliori: "Wise Guys" è stato scritto da Nicholas Pileggi, già autore del romanzo del 1985 da cui è stato tratto "Quei bravi ragazzi". In più, nel team di produzione del nuovo progetto ci sarà Irwin Winkler, anche lui al lavoro nel film cult sulla mafia di Scorsese.