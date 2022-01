Rinnovabili, von der Leyen: nucleare e gas necessari per transizione

-afp

Nel valutare "la transizione verso un mondo con il 100% di rinnovabili", bisogna tenere in considerazione che gas e nucleare ci serviranno "fino a che non ci saranno sufficienti energie rinnovabili come quella a idrogeno". Lo ha detto il presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. E' comunque determinante, ha aggiunto, eliminare "velocemente il carbone sporco che in Germania contribuisce ancora alla produzione del 30% di elettricità".