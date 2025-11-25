Usa, il Ringraziamento cambia volto: i tacchini si salvano grazie alle adozioni simboliche

A Erie, in Colorado, il santuario Luvin Arms è diventato un punto di riferimento per questa nuova sensibilità. Con una donazione minima di 25 dollari, le famiglie ricevono un attestato e possono incontrare i tacchini adottati, come Gus, salvato nel 2023 dopo la grazia concessa dal governatore. I fondi raccolti servono per ampliare le aree esterne, garantire cure veterinarie e sostenere nuovi salvataggi. "Il nostro obiettivo è far capire che i tacchini sono esseri senzienti, non semplici centrotavola" ha spiegato la direttrice Kelly Nix.