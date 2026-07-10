Perché Erdogan ha regalato una pistola ai leader dei Paesi Nato

Le persone alla guida del mondo occidentale sono tornate da Ankara con tante domande. Una però era più bizzarra e inaspettata delle altre: come si torna a casa da un vertice internazionale portando un'arma da fuoco nel bagaglio? Ognuno ha provato a rispondere all'interrogativo a modo suo. Il premier britannico Keir Starmer ha deciso di lasciare l’arma con annessi bussolotti in Turchia, facendo capire che anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha fatto la sua stessa scelta. Ma c'è anche chi, come la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, ha deciso di accettare il regalo per quanto "con riserva"; il revolver sarà infatti trasportato in Belgio, reso inutilizzabile e poi donato a un museo militare di Bruxelles. Sorte simile dovrebbe toccare all'esemplare di cui è stato omaggiato invece il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.