Nuova ondata di attacchi russi contro Kiev, almeno 10 morti e 46 feriti

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Nella notte tra il 5 e il 6 luglio, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno dieci persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, secondo il Kyiv Independent.
Ucraina, attacco russo con missili su Kiev
Il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko ha riferito che un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto tra il settimo e il nono piano nel quartiere di Podilskyi. Foto e video pubblicati sui social media mostrano parte della facciata dell'edificio crollata in seguito all'impatto di un missile. Altri edifici residenziali sono stati colpiti nel quartiere di Podilskyi, e altri tre condomini nel quartiere di Darnytskyi. Le autorità hanno dichiarato che almeno tre persone sono morte e sette sono rimaste ferite all'interno dei confini della città di Kiev. Almeno una persona è morta e dieci sono rimaste ferite nelle comunità appena fuori dalla capitale, nell'Oblast di Kiev, ha affermato il governatore regionale Mykola Kalashnyk.
Cittadini al riparo
Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo, mentre l'aeronautica ucraina avvertiva della presenza di diverse decine di missili diretti verso Kiev. In risposta ai lanci missilistici, l'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere preventivamente lo spazio aereo del paese.