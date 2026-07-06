Nuova ondata di attacchi russi contro Kiev, almeno 10 morti e 46 feriti

Il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko ha riferito che un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto tra il settimo e il nono piano nel quartiere di Podilskyi. Foto e video pubblicati sui social media mostrano parte della facciata dell'edificio crollata in seguito all'impatto di un missile. Altri edifici residenziali sono stati colpiti nel quartiere di Podilskyi, e altri tre condomini nel quartiere di Darnytskyi. Le autorità hanno dichiarato che almeno tre persone sono morte e sette sono rimaste ferite all'interno dei confini della città di Kiev. Almeno una persona è morta e dieci sono rimaste ferite nelle comunità appena fuori dalla capitale, nell'Oblast di Kiev, ha affermato il governatore regionale Mykola Kalashnyk.