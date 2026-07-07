LIVE
Ultimo aggiornamento: 15 minuti fa

GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Vertice Nato ad Ankara, occhi puntati su Trump, Meloni e Zelensky: la diretta

I leader dei 32 Paesi alleati si riuniscono in Turchia per ridefinire le strategie della difesa collettiva. Al centro del summit i nuovi stanziamenti per Kiev e gli attesi faccia a faccia diplomatici: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

07 Lug 2026 - 08:30
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Afp

© Afp

Prende il via il cruciale vertice Nato di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 Paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Segui qui, minuto per minuto, tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le dichiarazioni ufficiali e i retroscena direttamente dalla capitale turca.

Ti potrebbe interessare

videovideo
vertice nato
nato
ankara
usa
donald trump

Sullo stesso tema