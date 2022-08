Repubblica Ceca, dal fiume Elba in secca riemergono dal passato le "pietre della fame"

Incise centinaia di anni fa - le più antiche risalgono al XVII secolo -, le "pietre della fame" sono una commemorazione del passato, ma anche un messaggio per le generazioni future. Incastonate nei fiumi, hanno la funzione di segnalare il livello dell'acqua e avvertire quando questo scende a tal punto da diventare preoccupante e sinonimo di forti difficoltà, come cattivi raccolti, mancanza di cibo o prezzi elevati. In queste settimane una nuova "pietra della fame" è emersa dalle acque del fiume Elba, in Repubblica Ceca.

"Se mi vedi, stai piangendo".