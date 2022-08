Cina, allarme siccità: dimezzata la portata del fiume Yangzte | Toyota, Foxconn e Tesla fermano alcuni impianti

Nel Sichuan , dove si registra una delle situazioni più critiche, le autorità avevano già limitato la scorsa settimana la fornitura di energia a migliaia di fabbriche, spingendo Toyota , Foxconn e Tesla a fermare le operazioni in alcuni impianti.

Leggi Anche Ossa e relitti: ecco cosa restituiscono le Alpi con lo scioglimento dei ghiacciai

Livello di allerta più alto -

E proprio nel Sichuan le autorità locali hanno parlato di "grave situazione" con il fabbisogno energetico soddisfatto per l'80% dall'idroelettrico. Come riferito dai media cinesi, il governo ha dichiarato il livello di allerta più alto a causa di flussi d'acqua dimezzati contro la domanda di elettricità salita del 25% per il clima torrido.

A rischio la stagione dei raccolti -

Lo Yangtze, il terzo fiume più grande del mondo, fornisce acqua potabile a oltre 400 milioni di cinesi ed è una via d'acqua vitale per l'economia cinese: la parte principale ha più che dimezzato la portata d'acqua rispetto alla media degli ultimi 5 anni, con intere sezioni e decine di affluenti prosciugati. Nelle aree colpite le autorità stanno provando a garantire acqua ed elettricità, mentre si avvicina la stagione dei raccolti ad alto uso d'acqua come riso e soia.

Siccità ha colpito 2,5 milioni di persone -

Nella giornata di domenica, le autorità hanno autorizzato il rilascio di 980 milioni di metri cubi d'acqua dai bacini idrici per reintegrare i livelli più bassi dello Yangtze, hanno riportato i media statali. La siccità ha colpito almeno 2,5 milioni di persone e oltre 2 milioni di ettari di terreni agricoli in Sichuan, Hebei, Hunan, Jiangxi, Anhui e Chongqing: più di 780.000 persone hanno bisogno del sostegno diretto per la carenza d'acqua, ha riferito il ministero per la Gestione delle emergenze, spingendo alle forniture con le autobotti.

Riemerse dal fiume statue buddiste di 600 anni fa -

Solo a luglio, i danni economici sono stati stimati in 2,73 miliardi di yuan (400 milioni di dollari). Nella megalopoli di Chongqing il livello d'acqua è sceso fino a mostrare statue buddiste sommerse di oltre 600 anni fa. Almeno quattro distretti sono stati colpiti da gravi incendi che hanno costretto l'evacuazione di 1.500 persone. L'emergenza elettrica ha spinto la scorsa settimana il vicepremier Han Zheng ad allentare gli impegni sul clima con l'annuncio dell'aumento della produzione elettrica a carbone.