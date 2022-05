Report sul Partygate, i laburisti attaccano Johnson: "È ora che se ne vada"

Le accuse a Johnson -

il marcio

non è più possibile difendere il premier

"Quando i nostri leader non sono all'altezza, la Camera deve agire" ha spiegato Starmer . Il rapporto Gray "mette a nudo- ha proseguito - che con questo premier si è diffuso a Downing Street e fornisce prova definitiva del totale disprezzo mostrato da coloro che erano nel Palazzo verso i sacrifici del popolo britannico". Il rapporto è una testimonianza della "arroganza" del governo e "" ha chiosato Starmer.

La risposta del premier -

"

ora si deve andare avanti e superare lo scandalo

Johnson stesso si è dichiarato "sorpreso e deluso" delle nuove rivelazioni emerse dal rapporto ma ha pienamente riconosciuto il lavoro investigativo svolto. Ha aggiunto di non aver fuorviato in maniera consapevole il Parlamento sulla ricostruzione. E sulla sua partecipazione ad alcuni di questi eventi in violazione delle norme anti-contagio si è giustificato affermando di aver volutomanifestare la sua vicinanza allo staff di Downing Street che in quel periodo "stava lavorando duramente e per molte ore. Johnson ha concluso affermando di "aver imparato la lezione" e dicendosi fiducioso rispetto ai cambiamenti fatti e alle nuove strutture introdotte a Downing Street, con l'idea di fondo che