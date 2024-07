Gb, agente filmato mentre prende a calci in testa un uomo in aeroporto: sospeso

Sta facendo discutere un video girato all'aeroporto di Manchester, in Gran Bretagna. Infatti, il filmato - realizzato da testimoni e circolato in questi giorni sul Web - mostra un agente di polizia britannico che prende a calci e calpesta la testa di un uomo steso per terra a faccia in giù dopo aver dato a quest'ultimo una scarica di taser. L'episodio è avvenuto nel Terminal 2 dell'aeroporto ed è stato al centro di denunce di associazioni per la difesa dei diritti umani, oltre che di proteste di fronte alla stazione di polizia del sobborgo di Rochdale e di timori di tumulti più diffusi nella periferia della città inglese. L'agente, della Greater Manchester Police, è stato sospeso dal servizio.