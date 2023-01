Memphis, afroamericano ucciso da agenti: diffuso video shock

Il giovane è deceduto tre giorni dopo per le conseguenze delle percosse. I cinque ex agenti sono accusati di omicidio di secondo grado e altri capi di imputazione, tra cui aggressione e rapimento.

Per la precisione, sono stati diffusi quattro filmati, realizzati dalle videocamere indossate dagli stessi poliziotti sulle loro divise. Le immagini mostrano il brutale pestaggio dell'afroamericano, avvenuto dopo che il 29enne era stato fermato per una presunta guida spericolata.

Il video di una bodycam mostra il 29enne catturato dopo un tentativo di fuga, trattenuto a terra, colpito selvaggiamente dagli agenti per tre minuti mentre urla e invoca sua madre diverse volte.

Una clip mostra gli agenti che trascinano Nichols fuori dal posto di guida della sua auto mentre urla: "Dannazione, non ho fatto niente... sto solo cercando di tornare a casa" e lo costringono a terra mentre gli ordinano di sdraiarsi sulla pancia, spruzzandogli in faccia uno spray al peperoncino. Nichols si libera, si alza in piedi e corre lungo una strada mentre gli agenti lo inseguono, sparando contro di lui con il taser.

Un altro video mostra una successiva colluttazione dopo che gli agenti hanno raggiunto di nuovo Nichols e lo picchiano. Si vedono due poliziotti che lo tengono fermo a terra mentre un terzo lo prende a calci e un quarto sferra colpi con quella che sembra essere una verga, prima che un altro agente lo percuota.

C'è il timore che la diffusione dei filmati possa scatenare proteste e disordini come già accaduto in passato nei casi di afroamericani uccisi dalla polizia. Dal presidente Joe Biden, che si è detto "indignato e profondamente addolorato" dopo aver visto il filmato, è arrivato un appello alla calma: "Le proteste siano pacifiche". I familiari di Nichols, che hanno ricevuto una telefonata di Biden, e gli inquirenti hanno parlato di una violenza "disumana" e "terrificante" da parte dei poliziotti.