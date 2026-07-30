Regno Unito, Andy Burnham contro i colloqui di lavoro virtuali: "I giovani non sono robot"

Un tipo di colloquio descritto come "robotico e brutale" da molti giovani intervistati di recente in un'indagine a campione della Bbc. "Come può un giovane brillare in questa situazione", si è chiesto il primo ministro. "Non è un contesto nel quale si possa esprimere la propria personalità o la propria passione", ha tagliato corto Burnham, bollando come "non equo" un uso eccessivo della tecnologia nel reclutamento di chi aspira a lavorare. Tanto più in un Paese come il Regno Unito nel quale, secondo dati recenti, ben un milione e oltre di ragazzi e ragazze fra i 16 e i 25 anni risulta oggi al di fuori del mondo sia dello studio sia del lavoro.