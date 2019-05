Regno Unito, il partito Laburista è indagato per antisemitismo

"Abbiamo deciso di aprire l'inchiesta a seguito di numerose lamentele lanciate dall'associazione "Campagna contro l'antisemitismo" e dal "Movimento laburista ebreo", che hanno più volte denunciato gli abusi compiuti dal partito Laburista a danno della comunità ebraica". Così la Commissione ha annunciato l'apertura delle indagini, dicendosi "molto compiaciuta per la volontà del Labour party di collaborare con la nostra inchiesta". L'authority inglese per l'equità è un ente pubblico non governativo che si occupa di verificare che siano "rispettate le condizioni di uguaglianza in ogni aspetto della vita pubblica". Nel 2010, ad esempio, impose al British National party (il partito di estrema destra inglese) di riscrivere la sua costituzione, dato che era vietato l'ingresso nel partito a persone di colore e alle minoranze.



Accuse antiche - Quella dell'antisemitismo è una spada di Damocle che pende sulla testa dei laburisti da molti anni e oggi, dopo il deludente risultato delle elezioni europee, getta un'ulteriore ombra sullo storico partito della sinistra britannica. Risale a febbraio l'ultimo provvedimento contro un deputato labour a causa di dichiarazioni antisemite: all'epoca fu sospeso il deputato Chris Williamson, reo di aver dichiarato di "aver estirpato la piaga più di molti altri nel partito" e di "aver chiesto troppe volte scusa".



Più di 300 segnalazioni di razzismo - Nel 2018, invece, fu Corbyn in prima persona ad affrontare le polemiche dopo il rifiuto da parte del suo partito di adottare la definizione di antisemitismo dettata dall'International Holocaust Remembrance Alliance. In quell'occasione, il leader ammise: "Il nostro partito ha un vero problema con l'antisemitismo. Dal 2015 abbiamo avuto più di 300 segnalazioni di comportamenti scorretti, oltre la metà è stata sanzionata con sospensioni ed espulsioni. Non c'è spazio per gli antisemiti qui".



"Corbyn è un antisemita" - Le parole del leader laburista non hanno mai avuto alcun riscontro pratico secondo Gideon Falter, capo di "Campagna contro l'antisemitismo", che ha dichiarato in un comunicato: "I laburisti non hanno saputo risolvere il loro problema interno. In soli quattro anni Corbyn ha trasformato il suo partito, che era un pioniere dell'antirazzismo, in un gruppo degno dell'estrema destra. Siamo ormai convinti che lo stesso Corbyn sia un antisemita, indegno per qualunque carica pubblica, e per questa ragione siamo felici che adesso sia finito sotto inchiesta da parte di un'autorità".