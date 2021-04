Regeni, sul web spunta un documentario egiziano che getta ombre sulla figura di Giulio

Un documentario egiziano che mette in cattiva luce la figura di Giulio Regeni è comparso su YouTube in un canale che si chiama "The story of Giulio Regeni" . Il filmato in tre parti, che dura 50 minuti, si presenta come "il primo documentario che ricostruisce i movimenti di Giulio Regeni al Cairo". Il video è stato pubblicato alla vigilia della prima udienza preliminare, davanti al gup di Roma, che vede imputati cinque membri dei servizi segreti egiziani.

Il video, in lingua araba con sottotitoli in italiano, è costellato di errori, anche grossolani, come il nome dello stesso Regeni che viene storpiato. Riporta fatti già noti, ma ricostruiti con l'apparente intento di gettare discredito sul ricercatore e di sostenere la tesi egiziana che le autorità del Cairo siano estranee alla morte di Giulio.

La presentazione del video "Chi incontrava Regeni nella strade principali e in quelle laterali?!! Che cosa chiedeva a loro? - si legge nella presentazione del documentario -. Perché frequentava regolarmente i bar al centro, al Capolinea di Qolali e nella zona di Ahmed Helmy?! Che rapporto aveva con i venditori ambulanti al Cairo? E perché era interessato alla loro partecipazione nel prossimo anniversario della rivoluzione?! Regeni... dettagli e retroscena che si scoprono per la prima volta".

Nel filmato anche l'ex ministro Trenta Non è chiaro, al momento, chi abbia realizzato il video. Nelle immagini e nelle pagine social non sono indicati né la produzione, né il regista o gli autori. La ricostruzione è intervallata da una serie di interviste in cui compaiono anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, l'ex ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e l'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, Leonardo Tricarico. Raggiunta da Open, la Trenta ha dichiarato di essere stata ingannata "in quanto contattata da un presunto giornalista dell’emittente saudita Al Arabiya intenzionato a coinvolgerla in un documentario sulle relazioni tra Italia ed Egitto".